A la recherche des oiseaux d'Orient

"A l'embouchure du fleuve Han qui trace la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, l'île de Gyodong est l'un des rares endroits où niche la Petite Spatule. On peut l'observer aux abords du réservoir de Gogu, un plan d'eau au nord-est de l'île." Ce carnet retrace le voyage d'un naturaliste inconnu parti vers l'Orient pour observer les espèces d'oiseaux nichant de l'Egypte au Japon, en passant par la Sibérie, l'Inde et la Chine. Rassemblés au fil de son périple, notes, croquis, cartes et fiches signalétiques nous font découvrir une cinquantaine d'espèces emblématiques, qu'elles soient communes, comme le Martin-chasseur de Smyrne, ou menacées, comme le Corbeau à collier, tout en nous imprégnant de l'ambiance des régions visitées. En retraçant le parcours de ce voyageur imaginaire, Lionel Portier nous invite à partir à la rencontre d'espèces merveilleuses évoluant dans leur milieu naturel.