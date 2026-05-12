Grincheux, Cranky croasse (et sauve le monde)

Cranky, le Corbeau grincheux, ne veut jouer ni avec l'Ecureuil ni avec le Colibri. Pas davantage avec le Rat ou la Chauve-souris. Ni même avec le Chat qui l'avertit qu'il sera bientôt seul s'il repousse ses amis de son grognement agacé. Mais Cranky, en réalité, a une tout autre chose en tête que ces jeux stupides. Agent secret, il est chargé d'une mission importante : sauver le monde d'un astéroïde géant qui fonce vers la Terre. Destinée aux 4-7 ans, cette histoire, brillante et fantaisiste, fournit à son auteur l'occasion d'une nouvelle démonstration de sa virtuosité de conteur hors pair. Art de la narration, caractère elliptique des dialogues, humour omniprésent, expressivité du trait et des dessins, le tout compose un ensemble plus irrésistible que jamais. Un futur Caldecott ? Après Vole, vole, Carole ! puis Max et son os, Ursula, le poisson à l'envers et Opération Escargot, Corey Tabor signe ici son cinquième titre dans notre catalogue. Sur les thèmes de l'amitié, de la science et des dangers qui menacent l'avenir de la Terre, il offre une fin inattendue à un début de récit d'une apparente banalité mais dont l'ajout du titre entre parenthèses révèle le caractère trompeur.