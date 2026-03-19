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Autisme et anxiété

Valérie Jessica Laporte, Vero Menard

ActuaLitté
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Ce guide vous permettra d'apprendre à décoder l'autisme et à l'apprivoiser. Un tiers environ des personnes autistes et du trouble de spectre de l'autisme (TSA) sont affectées par un trouble d'anxiété. Ces dernières ont besoin d'une approche psychologique et d'outils de gestion en lien avec leur condition. Ecrit à quatre mains, le livre explique les différentes facettes de l'anxiété : facteurs environnementaux, résistance aux changements, importance de l'autogestion et de l'autodétermination, crises de panique ou de colère, etc. Il est enrichi de savoirs expérientiels et de faits vécus par la co-autrice autiste, ainsi que de mises en relation scientifiques de la Dre Menard. Proposant des stratégies et des exercices pour réduire l'anxiété et désamorcer les crises, le livre fournit aux personnes autistes et à leurs proches des méthodes concrètes de gestion de l'anxiété.

Par Valérie Jessica Laporte, Vero Menard
Chez TRECARRE (EDITIONS)

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Auteur

Valérie Jessica Laporte, Vero Menard

Editeur

TRECARRE (EDITIONS)

Genre

Autisme

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Autisme et anxiété

Valérie Jessica Laporte, Vero Menard

Paru le 19/03/2026

228 pages

TRECARRE (EDITIONS)

18,90 €

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Scannez le code barre 9782895689065
9782895689065
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