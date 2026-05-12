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Joue, apprends : cap sur la seconde en Français !

Marie Jambel

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Joue, apprends, cap sur la Seconde en Français ! est un cahier complet et progressif pour consolider les bases essentielles de la langue française avant l'entrée au lycée. Grammaire, orthographe, conjugaison, syntaxe, lexique et figures de style y sont abordés de manière claire et résolument active. Chaque notion s'appuie sur des rappels accessibles, des exercices gradués et de nombreux jeux pour favoriser l'entraînement et la mémorisation. Conçu comme un véritable laboratoire de la langue, l'ouvrage aide les élèves à comprendre le fonctionnement du français pour mieux lire, mieux écrire et gagner en confiance. A travers le jeu, les élèves sont accompagnés dans l'autonomie et vers la réussite, pour aborder sereinement les exigences de la classe de Seconde. Marie Jambel est agrégée de Lettres Modernes, titulaire de la certification complémentaire de LCA latin. Elle enseigne depuis plusieurs années dans l'Académie de Strasbourg et mène également des missions en tant que jury d'examen et autrice de manuels scolaires.

Par Marie Jambel
Chez Ellipses

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Auteur

Marie Jambel

Editeur

Ellipses

Genre

Français

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Joue, apprends : cap sur la seconde en Français !

Marie Jambel

Paru le 12/05/2026

250 pages

Ellipses

14,90 €

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