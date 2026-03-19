L'origine des marchandises à l'import-export

Principes et généralités sur l'origine des marchandises Application pratique des règles en vigueur - Cas concrets Comment appréhender et gérer l'origine déclarée en douane Comment bénéficier des accords internationaux... Sont exposées dans ce guide pratique les réponses aux principales questions posées sur l'origine des marchandises, sa mise en pratique, les méthodes d'approche, de gestion des opérations, des risques, des contrôles et contentieux, et plus encore. Un élément relativement simple à mettre en oeuvre dans un grand nombre de cas mais plus difficilement dans d'autres, dans le contexte que nous connaissons et notamment quand il s'agit de bénéficier des avantages prévus par les accords et des mesures préférentielles à titre général. La première partie (fiches 1 à 6) est consacrée à la présentation de quelques principes de base, ce que l'on désigne souvent sous le terme de généralités, à connaître, La deuxième (fiches 7 à 30) à l'application pratique des règles en vigueur, La troisième (fiches 31 à 43) à la relation de l'origine avec d'autres thématiques, aux méthodes d'appréhension des règles et aux contrôles et au contentieux La quatrième (fiches 44 à 49) à quelques cas concrets illustrant ce qui précède. Sommaire Fiche 1. L'origine et le commerce international Fiche 2. Les opérateurs de la chaine d'approvisionnement impliqués dans la détermination de l'origine Fiche 3. L'origine. Les bases légales, les textes référents et sources d'information Fiche 4. Les sources d'informations, les outils, les applications électroniques Fiche 5. La notion d'origine ; les raisons d'être de l'origine Fiche 6. La production, le commerce et l'origine, ... . les liens de cause à effet Fiche 7. L'origine, les thématiques et dispositions applicables ; inventaire Fiche 8. Les règles d'origine : point de départ et mise en pratique Fiche 9. L'origine et le principe de territorialité Fiche 10. L'origine non préférentielle des marchandises obtenues dans un seul pays Fiche 11. L'origine non préférentielle des marchandises obtenues dans plusieurs pays et l'annexe 22-01 Fiche 12. L'origine non-préférentielle et les opérations économiquement justifiées, les ouvraisons substantielles, de produits nouveaux, ... Fiche 13. L'origine non-préférentielle et les opérations non économiquement justifiées et minimales Fiche 14. L'origine non préférentielle et les éléments neutres, les accessoires, contenants, emballages Fiche 15. L'origine préférentielle Fiche 16. L'origine préférentielle et les cumuls d'origine. présentation, moyens et méthodes Fiche 17. L'origine préférentielle et le cumul bilatéral Fiche 18. L'origine préférentielle et le cumul étendu Fiche 19. L'origine préférentielle et le cumul UE/SPG Fiche 20. L'origine préférentielle SPG et les annexes 22-03 et 22-04 Fiche 21. Le cas de l'assemblage Fiche 22. L'origine à l'exportation Fiche 23. L'origine, les tolérances générales et ... la lecture des textes Fiche 24. L'origine, le transport et la règle du transport direct Fiche 25. L'origine, le marquage, l'étiquetage des produits et le droit de propriété intellectuelle Fiche 26. Les preuves de l'origine ; les exportateurs agréés et enregistrés Fiche 27. L'origine, le fournisseur, la déclaration du fournisseur et l'INF 4 Fiche 28. L'origine et la connaissance de l'importateur Fiche 29. La détermination de l'origine par un tiers et/ou la douane. Le RCO Fiche 30. L'origine, les régimes douaniers particuliers et la clause de non ristourne Fiche 31. L'origine et les droits de douane Fiche 32. L'origine et les mesures Fiche 33. L'origine et la déclaration en douane. comment l'établir, la remplir, ... Fiche 34. L'origine dans les échanges intracommunautaires. Fiche 35. L'origine et le classement tarifaire des marchandises Fiche 36. L'origine et la valeur en douane des marchandises Fiche 37. La gestion de l'origine, en interne ; Qui fait quoi, comment, quand, pourquoi ? Fiche 38. L'origine et la comptabilité, les bases de données, ... Fiche 39. L'origine et la gestion des flux physiques et des stocks Fiche 40. Les contrôles et le contentieux de l'origine Fiche 41. L'origine, la coopération administrative et les contrôles des preuves de l'origine Fiche 42. La méthode de recherche de l'origine... Comment procéder ? Fiche 43. Fiche type d'aide à l'identification de l'origine Fiche 44. Etude de cas concret : l'origine de la vanille et le SPG