L’économie de la construction en maîtrise d’oeuvre et gestion financière

Cet ouvrage s'adresse à des étudiants du secteur supérieur : - brevet de technicien supérieur en études et économie de la construction ; - brevet de technicien supérieur en bâtiment ; - DUT génie civil ; - licence professionnelle du secteur bâtiment. Il est conçu pour que l'étudiant puisse l'utiliser comme guide d'autoformation et travailler en parfaite autonomie. Il pourra aussi servir aux professeurs comme support de cours. Ce livre composé d'un ensemble de 24 chapitres traite et développe de manière détaillée l'étude de prix en maîtrise d'oeuvre. Les trois grands domaines sont les suivants : - une partie réglementaire reliée à l'économie de la construction en maîtrise d'oeuvre et à la gestion financière des travaux ; - une partie abordant le travail d'un technicien économiste de la construction dans un cabinet de maîtrise d'oeuvre ; - une partie qui traite du travail de l'économiste au niveau de la gestion financière des travaux. Des annexes en rapport avec les chapitres complètent cet ouvrage. Chaque chapitre propose : - des apports de connaissances théoriques ; - des exemples de calculs associés à la séquence ; - des applications avec les corrections détaillées et commentées en fin de volume permettant au lecteur de contrôler ses acquis. Cet ouvrage est l'outil indispensable pour la formation des étudiants du secteur bâtiment dans le domaine de l'étude et de l'économie de la construction du côté de la maîtrise d'oeuvre.