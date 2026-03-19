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#Roman francophone

Funambules du silence

Delphine Bloetzer

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Cinq personnages aux prises avec leurs incertitudes, leurs failles et leurs sensibilités apprennent à surmonter leurs blocages grâce aux livres et aux mots qui libèrent. Un beau roman choral qui célèbre la tolérance et la richesse de nos différences. Cinq personnages avancent sur leur fil intérieur, avec ses rituels et ses combats invisibles. Ils doutent, observent et progressent vers le chemin de l'acceptation de soi, de l'autre et du droit au bonheur. "Funambules du silence" explore les mécanismes de l'intime : la solitude choisie ou subie, le poids des héritages familiaux, la place du discours, authentique ou superficiel, et celle des non-dits qui entravent nos élans de vie. Les personnages sont des funambules, cherchant leur équilibre entre le monde extérieur et leur univers intérieur : Audrey - une autiste qui se réfugie dans les livres Claire - un femme médecin surmenée qui tait sa fatigue Paul - un enseignant qui croit toujours à la valeur du partage et de la transmission Marcus - l'avocat à la diction parfaite mais que ses ambitions détournent de ses sentiments

Par Delphine Bloetzer
Chez Favre

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Auteur

Delphine Bloetzer

Editeur

Favre

Genre

Littérature française

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Funambules du silence

Delphine Bloetzer

Paru le 19/03/2026

200 pages

Favre

22,00 €

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Scannez le code barre 9782828923457
9782828923457
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