Python est un langage de programmation populaire, performant, gratuit et facile à apprendre. Il est très utilisé dans l'enseignement secondaire et supérieur, ainsi que dans la recherche scientifique. Le petit Python est un aide-mémoire permettant de retrouver rapidement et efficacement la syntaxe de n'importe quelle instruction ou fonction de Python. Dans ce livre sont abordées de façon claire et complète les notions importantes pour la programmation telles que le typage, la décompression des itérables, les espaces de noms, la mutation, l'aliasing, la résolution d'identificateurs, les modules, les conditions logiques, les boucles, les exceptions, les docstrings, les procédures, les fonctions, les décorateurs, les gestionnaires de contexte, le formatage des chaînes, les bits, les octets, les bytes, le système binaire, l'encodage, les fichiers (écriture et lecture), le calcul, l'introspection, etc. Sont décrits, entre autres, les modules math, decimal, fractions, random et turtle ainsi que les types bool, int, float, complex, str, bytes, bytearray, list, tuple, range, set, frozenset, dict, etc. Chaque notion est illustrée par des exemples et du code. Le lecteur peut apprendre à programmer en lisant les chapitres les plus généraux, ou approfondir ses connaissances en lisant les parties les plus pointues.