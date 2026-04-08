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La retraite à 40 ans, c'est possible !

Alix Lefief-Delcourt, Victor Lora

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"J'ai écrit ce livre pour vous. Vous qui souhaitez changer de vie. Vous qui voulez générer des revenus complémentaires. Vous qui voulez devenir libre financièrement. Je m'appelle Victor Lora, j'ai 32 ans. Pendant dix ans, je me suis lancé dans presque tout ce qu'on peut faire pour devenir rentier. Et j'y suis arrivé, à 30 ans". Vous démarrez votre vie professionnelle, vous vous interrogez sur votre job ou vous voulez gagner plus d'argent... Il est encore temps de tout changer ! De manière inédite, cet ouvrage met à votre disposition une méthode accessible quels que soient votre âge et votre patrimoine pour accéder à l'indépendance financière, consommer autrement et vivre enfin la vie que vous voulez. Oui, on va vous parler d'investissements immobiliers. Oui, on va vous parler d'investissements en bourse. Oui, on va vous parler de lancer votre entreprise. Mais croyez-moi, vous allez tellement aimer que vous en voudrez encore ! Cerise sur le gâteau : on va même vous convaincre que le frugalisme, consommer moins et mieux, est ce qu'il vous faut. Victor Lora a travaillé dans le monde de la finance puis a assuré la direction de start-up du Next40. A l'âge de 30 ans, il avait atteint son premier seuil de liberté financière. Il partage sa philosophie et ses conseils sur LinkedIn et son blog devenirfrugaliste. fr. Avec la collaboration d'Alix Lefief-Delcourt.

Par Alix Lefief-Delcourt, Victor Lora
Chez Larousse

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Auteur

Alix Lefief-Delcourt, Victor Lora

Editeur

Larousse

Genre

Gestion de patrimoine

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La retraite à 40 ans, c'est possible !

Alix Lefief-Delcourt, Victor Lora

Paru le 08/04/2026

256 pages

Larousse

8,50 €

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Scannez le code barre 9782036082489
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