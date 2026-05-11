Une inconnue en ville

Cette fois-ci, le danger pourrait bien être au-delà de leur portée... Dans la ville secrète de Rockton, au coeur du Yukon, l'inspectrice Casey Duncan constate un phénomène inquiétant : de moins en moins de nouveaux résidents, et aucune prolongation de séjour n'est plus accordée. Son compagnon, le shérif Eric Dalton, attribue ce changement à l'ordre naturel des choses, mais Casey n'en démord pas : ce n'est pas un hasard. La découverte d'une randonneuse grièvement blessée à la lisière de la forêt vient confirmer ses craintes. Cette femme, venue chercher la tranquillité en pleine nature, a vraisemblablement croisé la route d'un prédateur impitoyable. Mais lequel ? Sans témoins ni indices, ils se retrouvent avec une nouvelle enquête sur les bras, où le temps leur est compté. Pire encore, l'arrivée de cette étrangère sème la panique parmi les résidents. Casey et Eric doivent résoudre cette énigme au plus vite. Car l'ombre qui plane sur Rockton menace de dévorer la ville de l'intérieur. #Suspense #Secrets #SmallTown Attention : ce roman comporte des éléments susceptibles de heurter la sensibilité des lecteurices.