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100 clés pour dresser son chien

Fisher Miller, Sarah Fisher, Marie Miller

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Une méthode d'éducation positive et motivante pour le chien... comme pour le maître ! Découvrez 100 fiches pratiques pour faire de votre animal préféré un compagnon bien élevé, calme, confiant et heureux de vivre à vos côtés. Apprenez les techniques d'éducation des plus basiques (les ordres simples, la marche en laisse, la propreté...) aux plus sophistiquées (le TTouch, le clicker...). Des exercices et des jeux amusants font partie intégrante du programme éducatif, donnant à votre chien la stimulation physique et mentale dont il a besoin.

Par Fisher Miller, Sarah Fisher, Marie Miller
Chez Larousse

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Auteur

Fisher Miller, Sarah Fisher, Marie Miller

Editeur

Larousse

Genre

Chiens

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100 clés pour dresser son chien

Fisher Miller, Sarah Fisher, Marie Miller trad. Sabine Rolland

Paru le 08/04/2026

144 pages

Larousse

15,99 €

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Scannez le code barre 9782036079519
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