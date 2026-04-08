100 clés pour dresser son chien

Une méthode d'éducation positive et motivante pour le chien... comme pour le maître ! Découvrez 100 fiches pratiques pour faire de votre animal préféré un compagnon bien élevé, calme, confiant et heureux de vivre à vos côtés. Apprenez les techniques d'éducation des plus basiques (les ordres simples, la marche en laisse, la propreté...) aux plus sophistiquées (le TTouch, le clicker...). Des exercices et des jeux amusants font partie intégrante du programme éducatif, donnant à votre chien la stimulation physique et mentale dont il a besoin.