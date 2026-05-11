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Les cahiers Sésamath 5e

Magnard, Sesamath Association

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Les seuls cahiers associatifs et collaboratifs, créés et testés en classe par des centaines de professeurs Le nouveau cahier Sésamath 5e édition 2026 est parfaitement conforme au nouveau programme. Nouveautés : des pages de cours, des exercices en ligne et des automatismes Une solution complète de 176 pages Dans chaque chapitre, un grand nombre d'exercices progressifs couvrent tous les points du programme : - des exercices de difficulté variable, facilitant la mise en oeuvre d'une pédagogie différenciée - des exercices de synthèse permettant d'approfondir des notions - un support valorisant pour l'élève, l'incitant à un travail soigné et lui permettant de visualiser sa progression au cours de l'année - de nombreux exercices supplémentaires sont mis à disposition, dans l'ouvrage numérique feuilletable ainsi qu'en téléchargement

Par Magnard, Sesamath Association
Chez Magnard

|

Auteur

Magnard, Sesamath Association

Editeur

Magnard

Genre

Mathématiques 5e

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Les cahiers Sésamath 5e

Magnard, Sesamath Association

Paru le 11/05/2026

176 pages

Magnard

6,90 €

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