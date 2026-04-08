Twister superstar

Résumé Aujourd'hui, Bibi se rend au Chahuta pour tourner une émission en direct ! Jade est prête à tout pour impressionner l'influenceuse... et ses abonnés ! Mais tout bascule lorsque Twister, déguisé en client mystère, devient le chouchou des spectateurs... et risque d'être démasqué ! Comment empêcher que l'existence des Marsupilamis soit révélée au grand jour ? La série Les Marsupilamis adaptée en romans ! - Les aventures de Twister, Hope et Punch, les trois Marsupilamis ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série TV - Un texte adapté aux jeunes lecteurs Dès 6 ans.