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#Album jeunesse

Twister superstar

Mediatoon

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Résumé Aujourd'hui, Bibi se rend au Chahuta pour tourner une émission en direct ! Jade est prête à tout pour impressionner l'influenceuse... et ses abonnés ! Mais tout bascule lorsque Twister, déguisé en client mystère, devient le chouchou des spectateurs... et risque d'être démasqué ! Comment empêcher que l'existence des Marsupilamis soit révélée au grand jour ? La série Les Marsupilamis adaptée en romans ! - Les aventures de Twister, Hope et Punch, les trois Marsupilamis ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série TV - Un texte adapté aux jeunes lecteurs Dès 6 ans.

Par Mediatoon
Chez Hachette

|

Auteur

Mediatoon

Editeur

Hachette

Genre

Autres films pour enfants

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Twister superstar

Mediatoon

Paru le 15/04/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017355359
9782017355359
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