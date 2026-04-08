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Guild Of Murderers

Emma Bardiau

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Fille unique du Parrain de la Camorra, Sergei Carreterro n'a jamais été maître de son destin. Formée pour tuer dès son plus jeune âge, elle est devenue l'arme parfaite pour la mission confiée par son père : infiltrer la Bratva et tuer les jumeaux qui la dirigent. En attendant, elle exécute les meurtres commandités par son père. Jusqu'au jour où elle rencontre Eichi, un assassin aussi mystérieux que magnétique. Il lui propose alors l'impensable : rejoindre une guilde secrète, où l'on façonne les tueurs les plus redoutables. Durant cette formation, chaque jour est une épreuve et chaque erreur peut coûter la vie. Mais au coeur de cette brutalité, Sergei découvre une passion interdite. Eichi devient alors sa bouffée d'oxygène dans ce climat tendu et pesant. Leur amour est dangereux, brûlant, impossible. Pourtant, l'attraction entre eux est trop forte pour pouvoir y résister. A la guilde, Sergei comprend rapidement que pour devenir assassin, il faut avant tout apprendre à survivre...

Par Emma Bardiau
Chez Hachette

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Auteur

Emma Bardiau

Editeur

Hachette

Genre

Suspense romantique

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Guild Of Murderers

Emma Bardiau

Paru le 15/04/2026

544 pages

Hachette

8,90 €

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Scannez le code barre 9782017348757
9782017348757
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