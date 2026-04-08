Nous avons tous les deux nos secrets

Je tiens d'une main tremblante les quelques notes écrites par mon mari. Ma vision se brouille. Seuls cinq petits mots émergent de ce trouble : "je te dois la vérité". Lorsque Ellen entraîne son mari Robert dans un séjour à Malaga, répondant à l'invitation de leur amie d'université Lucy, elle imagine que cela leur permettra de resserrer les liens de leur couple. D'avoir du temps à eux. Mais elle constate le contraire. Robert est de plus en plus distant tandis que Lucy se comporte de façon très troublante. Il semble lui cacher des choses, peut-être une relation ? Mais elle sait que si elle oblige Robert à parler, elle devra elle-même dire ce qu'elle cache depuis des années... Et si ce voyage idyllique en Espagne signait la fin de leur mariage ?