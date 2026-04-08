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#Roman étranger

Nous avons tous les deux nos secrets

Emma Robinson

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Je tiens d'une main tremblante les quelques notes écrites par mon mari. Ma vision se brouille. Seuls cinq petits mots émergent de ce trouble : "je te dois la vérité". Lorsque Ellen entraîne son mari Robert dans un séjour à Malaga, répondant à l'invitation de leur amie d'université Lucy, elle imagine que cela leur permettra de resserrer les liens de leur couple. D'avoir du temps à eux. Mais elle constate le contraire. Robert est de plus en plus distant tandis que Lucy se comporte de façon très troublante. Il semble lui cacher des choses, peut-être une relation ? Mais elle sait que si elle oblige Robert à parler, elle devra elle-même dire ce qu'elle cache depuis des années... Et si ce voyage idyllique en Espagne signait la fin de leur mariage ?

Par Emma Robinson
Chez Hachette

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Auteur

Emma Robinson

Editeur

Hachette

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Nous avons tous les deux nos secrets

Emma Robinson trad. Axelle Demoulin, Nicolas Ancion

Paru le 08/04/2026

348 pages

Hachette

22,90 €

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Scannez le code barre 9782017336105
9782017336105
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