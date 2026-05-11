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La fille, le dragon et le chaos

Eden Woodland

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Et si la vengeance n'était que le premier pas vers sa véritable destinée ? De retour sur les terres bretonnes de ses ancêtres, berceau des légendes et de la magie, Uriell n'a qu'un but : se venger du dragon qui a tué l'homme qu'elle aimait. Elle est prête à tout perdre pour remplir sa mission, même la vie. Ce qu'elle n'imaginait pas, en revanche, c'est que sa quête, en plus de la confronter à son passé, la mènerait vers sa destinée. Autre imprévu ? Ronan, le beau voisin métamorphe, qui s'impose dans sa vie et fait vaciller toutes ses résolutions concernant l'amour. Plongée au coeur de la mythologie celtique et de la légende arthurienne, Uriell va devoir déconstruire tout ce qu'elle pensait savoir et affronter des vérités douloureuses pour espérer arriver au bout de sa mission. #MythologieCeltique #Dragons #Métamorphes

Par Eden Woodland
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Eden Woodland

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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La fille, le dragon et le chaos

Eden Woodland

Paru le 11/05/2026

328 pages

MXM Bookmark

19,00 €

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