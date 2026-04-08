Oracle Totems du monde végétal

Parcourez ce coffret comme une promenade en forêt, au gré de vos envies, des saisons, de ses couleurs et de sa beauté. Grâce aux 48 cartes vibratoiers, connextez-vous à la sagesse du monde végétal et recevez ses messages pour honorer la nature et vous-même. A chaque tirage, le livret vous transmets les vertus, talents et graines d'humour des Totems Végétaux. Vous avez entre les mains une clé de reliance, d'inspiration et de joie, pour cultiver vos ressentis et votre ancrage, en union avec le vivant. Ce coffret contient : 48 cartes vibratoires illustrées et un livret de 128 pages.