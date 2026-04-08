Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

L'envie

Ana Huang

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il a tout ce qu'il peut désirer... sauf elle. Dangereux. Puissant. Solitaire. Vuk Markovic est connu pour fuir toutes sortes d'interactions humaines. Le milliardaire balafré parle rarement, et ne s'intéresse qu'à son petit cercle de confiance. La seule exception ? Elle. La belle et la bête, l'objet de son obsession. Il l'a vue en premier. Il l'a voulue en premier. Mais maintenant, elle est fiancée à son plus vieil ami - et plus le mariage approche, plus Vuk est tiraillé entre sa loyauté et son désir. Elle aurait dû être sienne... et il pourrait bien tout risquer pour l'avoir. Magnifique. Accomplie. Séduisante. Aux yeux du monde, la mannequin Ayana Kidane mène une vie parfaite. Sa carrière a atteint les sommets et elle est fiancée à l'un des célibataires les plus convoités de New York. Ce que les gens ignorent, c'est que ses fiançailles ne sont qu'un arrangement financier. Lui, recevra son héritage une fois marié ; elle, recevra l'argent dont elle a besoin pour quitter l'agence de mannequin qui la maltraite. Prétendre être amoureuse devait être facile - jusqu'à ce qu'elle soit de plus en plus attirée par l'énigmatique témoin de son fiancé. Vuk la fait vibrer autant qu'il la terrifie. Ayana sait qu'elle devrait garder ses distances, mais quand son mariage tourne à la catastrophe, il est le seul à la faire sentir en sécurité... Jusqu'à ce que le passé de Vuk les rattrape et menace tout ce qu'ils aiment.

Par Ana Huang
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Ana Huang

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'envie par Ana Huang

Commenter ce livre

 

L'envie

Ana Huang

Paru le 08/04/2026

500 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042901769
9791042901769
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.