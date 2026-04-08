Il a tout ce qu'il peut désirer... sauf elle. Dangereux. Puissant. Solitaire. Vuk Markovic est connu pour fuir toutes sortes d'interactions humaines. Le milliardaire balafré parle rarement, et ne s'intéresse qu'à son petit cercle de confiance. La seule exception ? Elle. La belle et la bête, l'objet de son obsession. Il l'a vue en premier. Il l'a voulue en premier. Mais maintenant, elle est fiancée à son plus vieil ami - et plus le mariage approche, plus Vuk est tiraillé entre sa loyauté et son désir. Elle aurait dû être sienne... et il pourrait bien tout risquer pour l'avoir. Magnifique. Accomplie. Séduisante. Aux yeux du monde, la mannequin Ayana Kidane mène une vie parfaite. Sa carrière a atteint les sommets et elle est fiancée à l'un des célibataires les plus convoités de New York. Ce que les gens ignorent, c'est que ses fiançailles ne sont qu'un arrangement financier. Lui, recevra son héritage une fois marié ; elle, recevra l'argent dont elle a besoin pour quitter l'agence de mannequin qui la maltraite. Prétendre être amoureuse devait être facile - jusqu'à ce qu'elle soit de plus en plus attirée par l'énigmatique témoin de son fiancé. Vuk la fait vibrer autant qu'il la terrifie. Ayana sait qu'elle devrait garder ses distances, mais quand son mariage tourne à la catastrophe, il est le seul à la faire sentir en sécurité... Jusqu'à ce que le passé de Vuk les rattrape et menace tout ce qu'ils aiment.