Un an ailleurs

As-tu déjà imaginé t'installer avec tes parents une année entière dans une maison et un pays inconnus ? C'était le rêve du peintre Max Ducos, qui t'emmène, le temps de ce livre, dans les bagages de sa propre famille, au fond d'une vallée secrète à deux heures de New York. Les saisons défilent, la maison se pare pour les fêtes puis se couvre de neige, les filles de Max s'élancent au-dehors, d'élégants petits animaux s'approchent ... Au fil des pages, partage les surprises, les émotions, les jeux, les rencontres, les découvertes - en un mot, la joie ressentie tout au long de cette année exceptionnelle. Une expérience qui changera la vie des deux fillettes. La tienne aussi, peut-être ?