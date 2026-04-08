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#Album jeunesse

Un an ailleurs

Max Ducos

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As-tu déjà imaginé t'installer avec tes parents une année entière dans une maison et un pays inconnus ? C'était le rêve du peintre Max Ducos, qui t'emmène, le temps de ce livre, dans les bagages de sa propre famille, au fond d'une vallée secrète à deux heures de New York. Les saisons défilent, la maison se pare pour les fêtes puis se couvre de neige, les filles de Max s'élancent au-dehors, d'élégants petits animaux s'approchent ... Au fil des pages, partage les surprises, les émotions, les jeux, les rencontres, les découvertes - en un mot, la joie ressentie tout au long de cette année exceptionnelle. Une expérience qui changera la vie des deux fillettes. La tienne aussi, peut-être ?

Par Max Ducos
Chez Sarbacane Editions

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Auteur

Max Ducos

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Un an ailleurs

Max Ducos

Paru le 08/04/2026

56 pages

Sarbacane Editions

17,90 €

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Scannez le code barre 9791040808497
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