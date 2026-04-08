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Pack en 2 volumes : Le Petit Pape Pie 3,14 ; Le Petit Pape Pie 3,14 arrondit les angles

François Boucq

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Habemus Papam ! Boucq revient à Fluide Glacial avec sa nouvelle série délicieusement absurde : Le Petit Pape Pie 3, 14. Le conclave a élu un nouveau pape en la personne de Pie 3, 14. Mais lors de la présentation à la foule, elle découvre avec stupeur qu'il est fort petit, au point de ne pas dépasser de la barrière du balcon du Vatican. On a vu mieux comme présentation au peuple... Mais cela n'atteint pas le moral débonnaire de ce petit Pape qui vivra des aventures bien plus rocambolesques au fil des pages, sous l'incroyable plume de Boucq qui revient chez Fluide Glacial avec une série absurde à souhait. Flanqué de Gontrand, son Cardinal / garde du corps (2m10 pour 120 kg), Pie 3, 14 va aller au contact de la population et nous montrer que le quotidien d'un pape est semé d'embûches et de rencontres en tout genre, tout ça avec un sourire si communicatif qui restera gravé sur votre visage longtemps après la lecture de cet album. Après le succès du diptyque Little Tulip / New York Cannibals, Boucq signe son grand retour à l'humour avec une série où la virtuosité graphique est mise au service d'histoires absurdes et toujours plus imaginatives.

Par François Boucq
Chez Fluide Glacial

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Auteur

François Boucq

Editeur

Fluide Glacial

Genre

Humour

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Pack en 2 volumes : Le Petit Pape Pie 3,14 ; Le Petit Pape Pie 3,14 arrondit les angles

François Boucq

Paru le 08/04/2026

112 pages

Fluide Glacial

27,90 €

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