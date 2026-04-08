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L'imitateur

Sam Holland

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Il a copié les plus effroyables tueurs en série, maintenant il est prêt à tout pour les surpasser. L'horreur se répand dans toute l'Angleterre. Des meurtres de plus en plus atroces sont perpétrés, différents dans leur mode opératoire, mais tous choquants au dernier degré. Et surtout, ces crimes ressemblent étrangement à ceux commis par les plus célèbres tueurs en série de l'histoire, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Edmund Kemper... Soupçonnée d'avoir tué son mari, Jessica Ambrose, elle, est en fuite. Grâce à l'aide de Nate Griffin, policier en disgrâce, elle comprend l'impensable : sa vie est inextricablement liée à la trajectoire du meurtrier démoniaque surnommé " L'Imitateur "... Mais l'imitation ne lui suffit plus. L'élève veut surpasser les maîtres, et le voilà prêt à exécuter son propre chef-d'oeuvre, plus terrifiant que tout ce qui l'aura précédé.

Par Sam Holland
Chez HarperCollins France

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Auteur

Sam Holland

Editeur

HarperCollins France

Genre

Thrillers

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L'imitateur

Sam Holland trad. Axelle Demoulin, Nicolas Ancion

Paru le 08/04/2026

522 pages

HarperCollins France

9,40 €

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Scannez le code barre 9791033926658
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