A Elysium House, l'excellence est une loi. L'amour, une distraction fatale. Paris Parker, violoniste prodige au talent brut et au tempérament rebelle, intègre cette école d'élite avec l'espoir de trouver enfin sa place. Mais ici chaque note est un duel, chaque regard un jugement, et la compétition ne laisse aucune place à l'erreur. Face à lui, Asphodèle. Parfaite, glaciale, et prête à tout pour défendre son trône. Elle voit en Paris une menace qu'elle ne peut tolérer. Entre eux, la rivalité éclate, brutale et viscérale, transformant la musique en un champ de bataille où l'orgueil et les émotions s'affrontent sans merci. Mais, à mesure que les masques tombent, Paris et Asphodèle doivent affronter bien plus que la compétition : leurs propres failles, leurs désirs inavoués, et un lien interdit qui pourrait tout bouleverser... Niveau d'intensité : 2/4 Présence de trigger warnings.