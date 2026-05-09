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#Bande dessinée jeunesse

Journal d'une fleur abîmée

Diane Bordignon

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Astrid est une ado normale, elle a des copines, quelques kilos en trop et n'apprécie pas vraiment l'école. Au travers de son journal intime, elle partage ses émotions, son vécu, ses ressentis face aux attaques physiques, morales et psychologiques répétées d'élèves jalouses et méchantes... Jusqu'à sa descente aux enfers, entourée, mais terriblement seule. Nous assistons, impuissants, à sa chute et ses silences douloureux. Et si Astrid c'était votre fille ? Et si Astrid, c'était votre élève ? Et si Astrid, c'était ton amie ? Et si Astrid, c'était toi ?

Par Diane Bordignon
Chez Etre vu pour être lu

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Auteur

Diane Bordignon

Editeur

Etre vu pour être lu

Genre

Romans, témoignages & Co

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Journal d'une fleur abîmée

Diane Bordignon

Paru le 09/05/2026

252 pages

Etre vu pour être lu

20,00 €

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Scannez le code barre 9782931073322
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