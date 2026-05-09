Journal d'une fleur abîmée

Astrid est une ado normale, elle a des copines, quelques kilos en trop et n'apprécie pas vraiment l'école. Au travers de son journal intime, elle partage ses émotions, son vécu, ses ressentis face aux attaques physiques, morales et psychologiques répétées d'élèves jalouses et méchantes... Jusqu'à sa descente aux enfers, entourée, mais terriblement seule. Nous assistons, impuissants, à sa chute et ses silences douloureux. Et si Astrid c'était votre fille ? Et si Astrid, c'était votre élève ? Et si Astrid, c'était ton amie ? Et si Astrid, c'était toi ?