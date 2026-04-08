Nouvelle édition révisée par l'autrice. Cendrillon, le conte de fées revisité : cruel, savoureux, et tout en séduction. Rappelez-vous les horribles belles-soeurs, le carrosse magique, le bal enchanté, la pantoufle de verre et l'éternel amour né au premier regard... ... et à présent, ouvrez ce livre et plongez dans la véritable histoire de Cendrillon, telle qu'elle n'a jamais été révélée... " Une subversion brillante du conte de fées classique. " One chapter more "Ce que Sarah Pinborough a fait de ce conte est tout simplement stupéfiant. Elle sait où mettre du sang et où mettre des paillettes". La Penseuse surnaturelle "C'est sombre, périlleux, excitant, audacieux et diablement sexy". Fiction Fascination