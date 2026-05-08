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Coffret en 4 volumes

Anko Yuzu, Nagase Sarasa, Mai Murasaki

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Je me suis réincarnée dans un jeu de drague pour fille ! Et dans le rôle de l'héroïne qui est détruite à la fin, en plus !! Je n'ai plus qu'à viser une fin heureuse !! Aileen, jeune demoiselle d'une famille de duc, retrouve ses souvenirs de sa vie antérieure suite au choc de la rupture de ses fiançailles avec le prince héritier. Elle prend conscience qu'elle est dans un jeu de drague pour filles auquel elle était accro dans son ancienne vie. Malgré qu'elle sache qu'elle va être menée à sa perte si elle ne fait rien, ses souvenirs sont incomplets et elle ne sait pas comment éviter sa propre destruction ! La méthode que choisi Aileen pour éviter une mauvaise fin est... Conquérir le boss final ? ! Levée de rideau sur une comédie romantique rafraîchissante où l'originale Aileen fait tourner en bourrique le Roi-démon Claude et son entourage ! Cette adaptation en trois tomes du light novel éponyme nous plonge dans une course effrénée à la séduction si propre aux otome games, ces jeux de drague pour filles très répandus au Japon ! Aileen, derrière sa façade glaciale et machiavélique, va se révéler bien plus maladroite, touchante et adorable que ce que son rôle de vilaine laisse entendre !

Par Anko Yuzu, Nagase Sarasa, Mai Murasaki
Chez Meian Editions

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Auteur

Anko Yuzu, Nagase Sarasa, Mai Murasaki

Editeur

Meian Editions

Genre

Shojo/fille

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Coffret en 4 volumes

Anko Yuzu, Nagase Sarasa, Mai Murasaki

Paru le 08/05/2026

196 pages

Meian Editions

19,95 €

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9782386586811
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