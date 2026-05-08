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#Roman francophone

Un miroir vers soi

Sabrina Rivat

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Je me nomme Sabrina, j'ai 36 ans. J'exerce le métier d'éducatrice spécialisée depuis 11 ans, je suis célibataire, j'ai une maison avec un grand jardin mais pas de chien ni autre animal. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que ce n'est pas le sujet de mon livre. A la place, j'ai choisi de retracer mon parcours de vie, de partager mes souvenirs et mes rencontres. De tirer des leçons, de prendre du recul, de voir les choses autrement, de revenir à l'essentiel et de retrouver mon vrai "moi" . On a tous plus ou moins vécu le racisme, la différence, le rejet, la violence, l'amour, l'espoir. Dans ce livre, je parle de tout ça, à ma façon et je souhaite dire à tout le monde qu'il n'y a pas de recette miracle mais qu'en restant soi, on peut s'en sortir.

Par Sabrina Rivat
Chez youStory

|

Auteur

Sabrina Rivat

Editeur

youStory

Genre

Littérature française

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Un miroir vers soi

Sabrina Rivat

Paru le 08/05/2026

216 pages

youStory

16,00 €

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Scannez le code barre 9782381244273
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