Coffret en 2 volumes

A nous deux, on sortira de cette boucle infernale ! Au moment où Madoka Kaname décide de devenir une Puella Magi, Homura remonte le temps avec elle ! Les deux filles (+ leur animal) pourront-elles résister à leurs destins respectifs ? Masugitsune et Kawazukuu proposent ici une ligne temporelle alternative qui vient s'insérer parmi les innombrables tentatives de Homura pour sauver celle qui lui est la plus chère. Le scénario reprend les lignes directrices de l'histoire originale tout en jouant habilement autour de la connaissance que Madoka possède désormais des événements.