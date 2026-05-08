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Coffret en 2 volumes

Magica Quartet, Magica Quartet

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A nous deux, on sortira de cette boucle infernale ! Au moment où Madoka Kaname décide de devenir une Puella Magi, Homura remonte le temps avec elle ! Les deux filles (+ leur animal) pourront-elles résister à leurs destins respectifs ? Masugitsune et Kawazukuu proposent ici une ligne temporelle alternative qui vient s'insérer parmi les innombrables tentatives de Homura pour sauver celle qui lui est la plus chère. Le scénario reprend les lignes directrices de l'histoire originale tout en jouant habilement autour de la connaissance que Madoka possède désormais des événements.

Par Magica Quartet, Magica Quartet
Chez Meian Editions

|

Auteur

Magica Quartet, Magica Quartet

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Coffret en 2 volumes

Magica Quartet, Magica Quartet

Paru le 08/05/2026

196 pages

Meian Editions

9,95 €

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Scannez le code barre 9782386586736
9782386586736
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