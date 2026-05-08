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Albums à dévorer - MS GS - De fil en aiguille - Album + Fichier - PCF

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De fil en aiguille est un album à dévorer, il est accompagné de son fichier ressources qui offre une exploitation pédagogique complète et clés en main. De fil en aiguille Un conte d'hiver dans le quartier des Minipattes pour travailler le corpus lexical des métiers, mais aussi les rimes, les notions d'ordinalité et de solidarité et l'archétype du loup. Cet album fait partie de " La classe des Minipattes " : des albums originaux de ClémenceG. La classe des Minipattes, c'est une bande de copains d'école auxquels ont peut facilement s'identifier. Ecrits et illustrés par ClémenceG. autrice jeunesse qui intervient dans de nombreuses écoles maternelles. Chacun de ces albums est accompagné d'un fichier ressources avec des séances et des projets détaillés pour la classe. Le fichier ressources est conçu par Délia Gobert , PEMF en maternelle et autrice du blog "Del en maternelle", il propose : une séquence de compréhension en 12 séances détaillées, le matériel de manipulation imprimé en couleurs : cartes lexique, marottes... , une bibliographie étoffée pour la mise en réseau et les lectures offertes, des pistes de projets pour aller plus loin, la version sonore et la version vidéoprojetable de l'album et des ressources numériques pour animer les séances.

Par Collectif
Chez XXXX

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Auteur

Collectif

Editeur

XXXX

Genre

Maternelle

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Albums à dévorer - MS GS - De fil en aiguille - Album + Fichier - PCF

Collectif

Paru le 06/07/2026

XXXX

30,90 €

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