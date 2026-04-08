Sapiens, Faune sauvage et Psychotropes

Des aurochs de Lascaux aux taureaux ailés androcéphales du palais de Sargon II, bien que plus de 17 000 ans les séparent, la faune sauvage occupe une même place privilégiée dans la culture des chasseurs-cueilleurs et dans celle des premières civilisations du Proche-Orient. Le rôle des molécules psychédéliques parmi les psychotropes d'origine végétale n'est probablement pas étranger à la pérennité de cet intérêt. Cet essai présente des pistes de recherches interdisciplinaires sur les traces, les origines et les motivations de l'usage rituel de ces substances végétales et fongiques.