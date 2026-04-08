A son ancienne école, Mélie était désirée par tous les gars et n'avait pas honte de les séduire, d'avoir du plaisir avec eux. Jusqu'à ce qu'une stupide vidéo circule... Ses soi-disant amis n'ont alors pas hésité à l'exclure, à l'insulter, à la considérer comme une pute. Maintenant, elle a l'intention de repartir à zéro, d'effacer la réputation qu'on lui a collée et de retrouver un semblant de vie normale. Pour cela, elle souhaite d'abord regagner sa popularité. De son côté, Bastien se fait rejeter et humilier depuis le début de son secondaire. Il a l'impression qu'il ne trouvera jamais sa place et restera l'exclu, le freak, l'indésirable. Celui qu'on montre du doigt uniquement parce qu'il n'entre pas dans le moule. Puis il la rencontre, elle, la nouvelle. Mais comment pourrait-il plaire à ce genre de fille ? Tanné d'être toujours seul, il décide que, cette année, les choses devront changer. Le rejet social prend différentes formes et, malheureusement, personne n'en est à l'abri. Peu importe la façon dont il se manifeste, il blesse immanquablement ceux qui en sont victimes et laisse des cicatrices douloureuses, parfois indélébiles. A long terme, il peut avoir de graves conséquences sur l'estime de soi, et même provoquer d'importants problèmes d'anxiété ou de dépression. Mais, surtout, les personnes rejetées vivent ensuite dans la peur, souvent viscérale, de subir un nouveau rejet.