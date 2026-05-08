Coffret en 3 volumes

Pour quel souhait serais-tu prête à sacrifier ton âme ? Madoka Kaname, élève en 4e au collège Mitakihara, vit un quotidien parfaitement ordinaire sur fond de rires et de larmes, entourée d'une famille qu'elle aime et de ses meilleures amies. Un jour, elle fait une étrange rencontre. Elle ne sait pas encore si celle-ci est le fruit du hasard, mais cet événement, qui risque de bouleverser son destin, marque le début d'une nouvelle histoire de " magical girls " ! La saga Madoka Magica enfin de retour en France !!! D'abord créé sous la forme d'une série animée, en 2011, Puella Magi Madoka Magica se situe en marge de la plupart des récits de magical girls de par son univers très sombre. Basée sur un scénario de Gen Urobuchi, qui est également derrière d'autres oeuvres qui se caractérisent par leur violence psychologique, cette série joue sur un profond décalage entre l'aspect visuel presque enfantin de ses dessins, et des sujets de fond bien plus durs et traumatisants.