Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Coffret en 3 volumes

Magica Quartet, Magica Quartet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour quel souhait serais-tu prête à sacrifier ton âme ? Madoka Kaname, élève en 4e au collège Mitakihara, vit un quotidien parfaitement ordinaire sur fond de rires et de larmes, entourée d'une famille qu'elle aime et de ses meilleures amies. Un jour, elle fait une étrange rencontre. Elle ne sait pas encore si celle-ci est le fruit du hasard, mais cet événement, qui risque de bouleverser son destin, marque le début d'une nouvelle histoire de " magical girls " ! La saga Madoka Magica enfin de retour en France !!! D'abord créé sous la forme d'une série animée, en 2011, Puella Magi Madoka Magica se situe en marge de la plupart des récits de magical girls de par son univers très sombre. Basée sur un scénario de Gen Urobuchi, qui est également derrière d'autres oeuvres qui se caractérisent par leur violence psychologique, cette série joue sur un profond décalage entre l'aspect visuel presque enfantin de ses dessins, et des sujets de fond bien plus durs et traumatisants.

Par Magica Quartet, Magica Quartet
Chez Meian Editions

|

Auteur

Magica Quartet, Magica Quartet

Editeur

Meian Editions

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coffret en 3 volumes par Magica Quartet, Magica Quartet

Commenter ce livre

 

Coffret en 3 volumes

Magica Quartet, Magica Quartet

Paru le 08/05/2026

196 pages

Meian Editions

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386586750
9782386586750
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.