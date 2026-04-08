Itinéraire d'un parent déboussolé

La parentalité, un parcours semé d'embûches ? Des solutions existent. Devenir parent change irrémédiablement la vie : c'est la découverte d'un amour incommensurable, mais c'est aussi faire face à des défis inattendus. La plupart des parents sont démunis à un moment ou à un autre de l'éducation de leur enfant, coincés dans des schémas répétitifs. La situation devient très souvent critique quand de simples difficultés se transforment en problèmes, et qu'ils croient avoir déployé toutes les solutions possibles pour les résoudre, sans succès. L'auteur s'attache à démontrer que, si les parents ont mis en place des stratégies qui ne fonctionnent pas (ou plus), ils ne doivent pas pour autant renoncer. Les pleurs du nourrisson, les crises de colère de l'enfant, la phobie scolaire, les rebellions de l'ado, la transidentité, les jeux vidéo, le stress étudiant, les mauvaises relations avec le jeune adulte... 15 cas sont ici traités pour montrer comment, grâce au modèle de Palo Alto, il existe une manière différente de franchir les étapes qui jalonnent le parcours des familles. Un guide essentiel tant pour les parents en quête de solutions que pour les professionnels souhaitant enrichir leur pratique.