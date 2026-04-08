Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Itinéraire d'un parent déboussolé

Muriel Faes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La parentalité, un parcours semé d'embûches ? Des solutions existent. Devenir parent change irrémédiablement la vie : c'est la découverte d'un amour incommensurable, mais c'est aussi faire face à des défis inattendus. La plupart des parents sont démunis à un moment ou à un autre de l'éducation de leur enfant, coincés dans des schémas répétitifs. La situation devient très souvent critique quand de simples difficultés se transforment en problèmes, et qu'ils croient avoir déployé toutes les solutions possibles pour les résoudre, sans succès. L'auteur s'attache à démontrer que, si les parents ont mis en place des stratégies qui ne fonctionnent pas (ou plus), ils ne doivent pas pour autant renoncer. Les pleurs du nourrisson, les crises de colère de l'enfant, la phobie scolaire, les rebellions de l'ado, la transidentité, les jeux vidéo, le stress étudiant, les mauvaises relations avec le jeune adulte... 15 cas sont ici traités pour montrer comment, grâce au modèle de Palo Alto, il existe une manière différente de franchir les étapes qui jalonnent le parcours des familles. Un guide essentiel tant pour les parents en quête de solutions que pour les professionnels souhaitant enrichir leur pratique.

Par Muriel Faes
Chez Satas

|

Auteur

Muriel Faes

Editeur

Satas

Genre

Education de l'enfant

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Itinéraire d'un parent déboussolé par Muriel Faes

Commenter ce livre

 

Itinéraire d'un parent déboussolé

Muriel Faes

Paru le 08/04/2026

192 pages

Satas

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782872933075
9782872933075
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.