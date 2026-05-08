Puella Magi Madoka Magica : The Movie Rebellion Intégrale

Madoka ? ! Mais... Comment est-ce possible ? ! Grâce à l'ultime sacrifice de Madoka, le cercle de souffrance dans lequel sont enfermées les puella magis est finalement brisé. Ces dernières continuent malgré tout d'exister et de protéger l'humanité des entités surnaturelles qui la menacent... Mais si tout cela est vrai... Comment se fait-il que Madoka soit encore là, comme si rien ne s'était passé ? ! Se pourrait-il que tout cela ne soit... Qu'une illusion ? La suite inédite en France ! Cette série reprend fidèlement les événements du troisième long métrage animé de Puella Magi Madoka Magica. Le style de Hanokage met brillamment en valeur les scènes d'action, tout en se prêtant aussi bien aux tableaux très stylisés typiques de Shaft, le studio en charge de l'animation de l'ensemble de la saga.