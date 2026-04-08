L'optimisme dans l'éducation

L'éducation de nos enfants est une longue route, que l'on commence joyeusement, mais qui suppose une persévérance renouvelée et une certaine sportivité devant les difficultés. Pour développer ces qualités, les parents ne reçoivent pas de formation préalable, et manquent d'entraînement. Chaque personnalité d'enfant est unique et exige une adaptabilité constante. Une qualité semble alors indispensable pour garder son enthousiasme de parent : l'optimisme.