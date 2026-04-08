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L'optimisme dans l'éducation

Brigitte Baudus, Brigitte de Baudus

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L'éducation de nos enfants est une longue route, que l'on commence joyeusement, mais qui suppose une persévérance renouvelée et une certaine sportivité devant les difficultés. Pour développer ces qualités, les parents ne reçoivent pas de formation préalable, et manquent d'entraînement. Chaque personnalité d'enfant est unique et exige une adaptabilité constante. Une qualité semble alors indispensable pour garder son enthousiasme de parent : l'optimisme.

Par Brigitte Baudus, Brigitte de Baudus
Chez Le Laurier

|

Auteur

Brigitte Baudus, Brigitte de Baudus

Editeur

Le Laurier

Genre

Famille

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L'optimisme dans l'éducation

Brigitte Baudus, Brigitte de Baudus

Paru le 08/04/2026

66 pages

Le Laurier

8,00 €

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Scannez le code barre 9782864955931
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