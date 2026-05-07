La montagne hantée

Lise, jeune historienne de l'art en quête d'un nouveau départ, accepte un poste d'archiviste dans une fondation isolée des Alpes suisses, dédiée à l'oeuvre d'Hermann Maier, peintre aussi génial qu'inquiétant. Suspendue au-dessus du vide, l'architecture moderne du lieu agit comme un piège mental où le temps, les repères et les certitudes se dissolvent. L'atmosphère se charge d'une tension sourde, un monstre guette... Les employés, secrets et distants, participent au malaise croissant. Roman d'atmosphère et de fascination, le récit ciselé et sensoriel de Pascal Malosse explore le pouvoir trouble de l'art, l'enfermement et la porosité entre réel et cauchemar. Les portes de cette fondation maudite ouvrent sur un huis clos vertigineux, entre thriller psychologique et fantastique contemporain.