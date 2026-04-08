Dandadan Tome 22

Victimes des "dribbleurs de têtes", Rin et Yukishiro se retrouvent décapitées, mais grâce à la présence d'esprit d'Aira et de Kawabanga, elles parviennent à récupérer leur corps ! A peine remise, Yukishiro se souvient enfin de l'homme qui l'a menacée et lui a remis un couteau : le professeur Murakami ! Parviendront-ils à coincer ce prof véreux et à lui régler son compte ? ! Pendant ce temps, Okarun et Sakata se trouvent en difficulté face à Hase, un camarade de classe qui les attaque aux côtés d'un alien venu du fin fond de l'espace !