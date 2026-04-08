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Dandadan Tome 22

Yukinobu Tatsu

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Victimes des "dribbleurs de têtes", Rin et Yukishiro se retrouvent décapitées, mais grâce à la présence d'esprit d'Aira et de Kawabanga, elles parviennent à récupérer leur corps ! A peine remise, Yukishiro se souvient enfin de l'homme qui l'a menacée et lui a remis un couteau : le professeur Murakami ! Parviendront-ils à coincer ce prof véreux et à lui régler son compte ? ! Pendant ce temps, Okarun et Sakata se trouvent en difficulté face à Hase, un camarade de classe qui les attaque aux côtés d'un alien venu du fin fond de l'espace !

Par Yukinobu Tatsu
Chez Kazé Editions

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Auteur

Yukinobu Tatsu

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Dandadan Tome 22

Yukinobu Tatsu trad. Sylvain Chollet

Paru le 08/04/2026

226 pages

Kazé Editions

7,29 €

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Scannez le code barre 9782820354372
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