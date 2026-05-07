Si j'avais quatre dromadaires

Adam Biro n'a pas quatre dromadaires, mais trois passeports, deux accents et une infinité d'histoires. Il a fui la Hongrie à quinze ans, fait du stop en Israël, dormi dans un bus à Birmingham, mangé chez les Bédouins, aimé à Salzbourg et à Paris, rêvé à Serifos, et toujours ri de tout cela. Sous le ton léger du voyageur, il cache la gravité d'un homme "sans domicile fixe" , juif, européen, ironiste, qui regarde le monde comme une scène toujours recommencée. Les Quatre Dromadaires est un récit d'aventures minuscules et de grandes idées, une philosophie du déplacement joyeux, où chaque détour devient un miroir. L'humour pour bagage, l'exil pour destination.