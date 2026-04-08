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L'autre côté de la nuit

Stéphane Chaumet

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La Paz, 1965. Gabriel Avendano doit à un camarade d'enfance, le lieutenant Rivero, le privilège de pénétrer sur les scènes de crime en même temps que la police. Une précieuse source d'information pour ce journaliste de La Prensa Libre, un quotidien bolivien. Un jour sont découverts les corps sauvagement assassinés d'un couple, un pasteur et sa femme qui dirigeaient un orphelinat. Le cadavre de l'homme a été marqué d'une croix gammée. Or, depuis longtemps Gabriel s'intéresse aux Allemands qui se sont installés dans le pays après la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il surprend une Française sur les lieux, il décide de n'en rien dire et de mener l'enquête de son côté. Parallèlement, un policier allemand, Hans Laux, est mandaté par sa hiérarchie pour faire la lumière sur l'affaire. Vingt ans après la chute du régime nazi, Stéphane Chaumet fait s'entrecroiser dans les rues de La Paz une poignée de personnages qui tous, pour des raisons fort différentes, sont hantés par la guerre. Mais quels secrets cachaient vraiment Eva et Werner Grüber ? Et quels sont ceux de la mystérieuse Laure ?

Par Stéphane Chaumet
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Stéphane Chaumet

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans policiers

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L'autre côté de la nuit

Stéphane Chaumet

Paru le 08/04/2026

272 pages

Editions du Rouergue

21,50 €

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