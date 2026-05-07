Eté 1989. Tom, quatorze ans, quitte Paris pour passer ses vacances chez son grand-père, au coeur d'une campagne française inspirant calme et émerveillement. Loin de la ville, il retrouve une liberté presque oubliée : les journées de pêche, les escapades à vélo, l'amitié sans filtre et les premiers élans amoureux. Avec ses camarades, les p'tits pêcheurs, il partage un quotidien insouciant, rythmé par la nature et les plaisirs simples de l'âge tendre. Mais à l'ombre de cette apparente douceur, quelque chose veille déjà... La découverte d'un livre étrange, rassemblant des poèmes cryptés et des symboles troublants, vient fissurer l'équilibre. D'indices en révélations partielles, ce qui n'était d'abord qu'un jeu devient une enquête, puis une obsession. Très vite, les adolescents comprennent que ce qu'ils ont entre leurs mains dépasse largement leur curiosité juvénile. Les silences s'alourdissent, des coïncidences déroutantes surgissent, et une menace diffuse s'installe, invisible mais persistante. L'innocence recule, laissant place au doute et à la crainte. A mesure qu'ils se rapprochent de la vérité, Tom est contraint de franchir le seuil du non-retour. Ce qui devait être un simple séjour estival se transforme en une traversée initiatique, où l'âge des possibles se heurte brutalement aux zones d'ombre du monde. Entre tension psychologique, émotions intimes et souvenirs lumineux, Les P'tits Pêcheurs tisse un récit où la nostalgie se charge peu à peu d'une inquiétante profondeur. Porté par une écriture sensorielle et incarnée, le roman mêle avec efficacité chronique des jeunes années, roman initiatique et suspense, dans une atmosphère immersive rappelant une époque où la liberté avait le goût de la nature et du danger latent. Particulièrement fédérateur, Les P'tits Pêcheurs s'adresse à un large public de lecteurs adultes et jeunes adultes, amateurs de récits d'été, de mystères à hauteur d'adolescent et d'histoires où la lumière et l'ombre avancent côte à côte. Un texte à fort potentiel de prescription, propice au bouche-à-oreille et à une installation durable en diffusion.