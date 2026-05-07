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#Essais

Entre femmes

Alexandre Antolin, Marine Rouch

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Au sortir de la Deuxième guerre mondiale, l'heure est à la reconstruction nationale : les femmes sont renvoyées au foyer, perçues comme des mères et des épouses contributrices des Trente Glorieuses (1945-1973). Quid de celles qui ne se retrouvent pas dans les normes hétérosexuelles ? les discours scientifiques et moraux condamnent le lesbianisme et continuent d'en faire une perversion. Avant les mouvements féministes, gais et lesbiens des années 1970, lettres et journaux personnels sont le lieu privilégié où les individus peuvent exprimer leurs questionnements et vivre leurs amours. A partir d'archives intimes de ces années d'après-guerre, ce livre explore le "continuum lesbien" , selon l'expression d'Adrienne Rich. On y découvrira la correspondance inédite entre l'autrice d'Histoire d'O, Dominique Aury, et son amie et amante Edith Thomas, le journal intime de la jeune Colette Avrane et de Luce Haccard-Perrin ou encore les lettres adressées à Simone de Beauvoir et à Christiane Rochefort â? - Les deux responsables d'ouvrage éclairent chaque ensemble par une mise en contexte historique et partagent leurs propres journaux, dans un geste éthique de réciprocité qui fait résonner ces archives avec les expériences lesbiennes et queer contemporaines. Entre femmes est le 10ème titre de la collection "Vivre/Ecrire" . Les textes rassemblés dans ce livre proviennent de l'Association pour l'autobiographie et le Patrimoine Autobiographique (APA), la BNF, l'Imec, les Archives nationales et de collections personnelles

Par Alexandre Antolin, Marine Rouch
Chez Editions du Mauconduit

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Auteur

Alexandre Antolin, Marine Rouch

Editeur

Editions du Mauconduit

Genre

Sociologie

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Entre femmes

Alexandre Antolin, Marine Rouch

Paru le 07/05/2026

178 pages

Editions du Mauconduit

15,00 €

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