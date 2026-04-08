Surnommé avec raison " le maître de la lumière " , le peintre espagnol Joaquín Sorolla (1863-1923) est célèbre pour ses scènes de plages ibériques baignées de soleil où pêcheurs, enfants et femmes en robes blanches vaquent joyeusement à leurs activités. Formé à Valence, Rome et Paris, l'artiste s'est peu à peu éloigné du réalisme social plus sombre de ses débuts, pour développer un style unique d'une modernité radieuse, inspiré aussi bien par Diego Vélasquez que par l'impressionnisme et la photographie. Travailleur acharné, Sorolla peint inlassablement en plein air, saisissant avec virtuosité et de forts contrastes les bouillonnements de l'écume, le scintillement de l'eau et les jeux d'ombres sur le sable. Egalement portraitiste, il immortalise souvent sa femme et ses filles, au bord de la mer ou dans des jardins luxuriants. Commandé par la Hispanic Society de New York, son cycle monumental " Vision d'Espagne " (1913-1919) couronne sa carrière éblouissante qui fait de lui, aux côtés de Goya et Vélasquez, l'un des peintres espagnols les plus populaires de l'histoire de l'art. La collection L'Art en lumière propose une exploration sensible de l'oeuvre des plus grands peintres, dans un format raffiné, sublimé par une reliure luxueuse associant toile soyeuse, titre et jaspage métalliques miroitants. Chaque ouvrage met "en lumière" le travail de l'artiste et distingue les moments clefs de sa carrière. Une soixantaine d'oeuvres sont soigneusement reproduites, accompagnées, pour les plus emblématiques d'entre elles, d'une courte notice explicative. Le lecteur est ainsi invité à une véritable visite guidée au coeur de la création.