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Mission Moscou

David McCloskey

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L'objectif de la CIA : recruter le banquier privé de Vladimir Poutine ! Une opération de la CIA menace de plonger le Kremlin dans le chaos. Les agents Sia Fox et Maximiliano Castillo ont reçu pour mission d'entrer en Russie, sous prétexte d'une transaction commerciale, pour y recruter l'un des grands argentiers de Vladimir Poutine. Sia travaille pour un cabinet d'avocats londonien qui escamote et dissimule les avoirs financiers des super-riches. Au Mexique, l'entreprise familiale de Max - une couverture de la CIA depuis les années 1960 - est un haras, où l'on élève de père en fils des pur-sang de classe mondiale. Le tandem devra se faire passer pour un couple afin de cibler un autre couple : Vadim Kovaltchouk, banquier privé et financier parallèle de Vladimir Poutine, et sa femme, Anna Agapova. Ce que la CIA ignore, c'est que cette jeune russe est un agent de renseignement du SVR... "Un thriller haletant et machiavélique". Les Echos David McCloskey est un ancien analyste de la CIA et consultant pour McKinsey. A la CIA, il a travaillé sur la politique étrangère de la Russie et dans plusieurs antennes du Moyen-Orient. Ses deux premiers romans, Mission Damas et Mission Moscou, ont été acclamés par la presse internationale et font l'objet d'une adaptation audiovisuelle. David McCloskey vit au Texas. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Johan-Frédérik Hel Guedj

Par David McCloskey
Chez Points

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Auteur

David McCloskey

Editeur

Points

Genre

Thrillers

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Mission Moscou

David McCloskey trad. Johan-Frédérik Hel-Guedj

Paru le 07/05/2026

648 pages

Points

8,95 €

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Scannez le code barre 9791041427574
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