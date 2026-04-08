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#Roman francophone

L'Ardeur

Antoine Girault

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Sud des Etats-Unis, fin des années 1940. Après l'incendie de la maison familiale, le narrateur, brusquement devenu orphelin, prend la route sans se retourner. Fuyant le deuil et une sourde culpabilité, il s'engage dans un voyage initiatique à travers une Amérique en pleine métamorphose : de la moiteur du Mississippi aux déserts du Nouveau-Mexique, en passant par Chicago et New York. Sur sa route, il croise des figures marquantes, éprouve la force consolatrice de l'amitié et se confronte aux vertiges de l'amour. Témoin privilégié des révoltes populaires contre le racisme et les injustices sociales, il voit naître une conscience collective en ébullition. Son périple vers la liberté est scandé parla musique - du blues au rock'n'roll -, voix ardente des colères et des espérances d'une génération. Avec ce premier roman incandescent, porté par une écriture ample et habitée, Antoine Girault raconte une quête d'absolu au coeur d'une Amérique en feu.

Par Antoine Girault
Chez Rivages

|

Auteur

Antoine Girault

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

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L'Ardeur

Antoine Girault

Paru le 08/04/2026

224 pages

Rivages

20,00 €

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Scannez le code barre 9782743669942
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