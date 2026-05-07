L'autre loi

Dans des banlieues rongées par le trafic de drogue, le commissaire Soneri est confronté à la xénophobie qui gangrène la ville de Parme. Pour la première fois depuis des années, Soneri se trouve vraiment désemparé. Ce n'est ni à cause du meurtre sur lequel il enquête, ni de l'hypocrisie des politiques ou de ses supérieurs. Le vrai problème, c'est le monde dans lequel il est entré, qui ne ressemble en rien au sien. Tout a commencé avec le meurtre de Hamed, un jeune tunisien employé pour assister un vieil aveugle. En revenant sur ses traces, Soneri tombe dans le monde de la communauté musulmane de la banlieue de Parme, où la tension entre immigrés et locaux atteint son paroxysme. Quelle est la véritable raison de ce conflit ? S'agit-il de questions culturelles et de fondamentalisme religieux ? Ou d'une lutte pour le contrôle du trafic de stupéfiant ? La seule chose que tous semblent avoir en commun est une haine visible... "Le commissaire Soneri, plus tourmenté que jamais". Le Nouvel Obs Né en 1959, Valerio Varesi s'inscrit dans la grande tradition du polar italien, classique et engagée. Son truculent commissaire Soneri apparaît dans dix romans, disponibles chez Points, dont Le Fleuve des brumes (prix Violeta Negra 2017), Les Ombres de Montelupo (Trophée 813 du roman étranger), La Main de Dieu ou encore La Stratégie du lézard. Traduit de l'italien par Gérard Lecas