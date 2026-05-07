Ce que j'ai vu à Auschwitz

Le témoignage rare d'un rescapé des Sonderkommando. Un événement mémoriel et éditorial. Roger Fajnzylberg découvre un jour quatre cahiers rédigés par son père, Alter. Ils racontent sa détention à Auschwitz, de mars 1942 à janvier 1945. Ces textes sont exceptionnels à plus d'un titre : écrits immédiatement après son retour en France, ils dépeignent de manière saisissante le quotidien d'Alter au sein du Sonderkommando de Birkenau. Forcé d'intégrer cette unité pendant dix-huit mois, Alter a été plongé au coeur de l'entreprise nazie d'extermination dont il fut l'un des rares survivants. Un témoignage unique qui apporte une contribution majeure à la connaissance de la Shoah et à la mémoire collective. "Sa description au scalpel du système concentrationnaire donne le vertige, comme l'improbabilité qu'elle se retrouve entre nos mains". La Croix Né en 1911 à Stoczek Lukowski en Pologne dans une famille juive, Alter Fajnzylberg, militant communiste, s'engage dans les Brigades internationales en Espagne en 1937. Détenu, par la suite, dans plusieurs camps d'internement français, il s'échappe avant d'être arrêté en 1941 par la police parisienne. Il fait partie du premier convoi de déportés juifs parti de France vers Auschwitz le 27 mars 1942. Ses cahiers ont été traduits et contextualisés avec l'aide de l'historien Alban Perrin.