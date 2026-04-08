Mado des Oiseaux

Mado est une enfant placée. Ballottée de foyers hostiles en familles d'accueil qui la rejettent, longtemps elle s'est crue fille du coucou, déposée dans des nids étrangers. Longtemps elle a attendu que ses plumes poussent. Et sa liberté. Lorsqu'elle arrive chez Liliane, Gilles et leur fils Paul, dans une maison en lisière de forêt, quelque chose bascule. La nature devient son refuge, les arbres son langage. Entre les pages de Rachel Carson et les secrets de la montagne, Mado tisse une connexion viscérale avec le monde sauvage qui l'entoure. En particulier avec les oiseaux, qui se raréfient. Mais grandir, c'est affronter la violence : celle des hommes, celle de la nature. Et la sienne propre. C'est aussi répondre à une question : que faisons-nous de nos blessures ? Entre engagement écologique et quête d'identité, Mado parviendra-t-elle à se libérer des siennes