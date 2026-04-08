Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Mado des Oiseaux

Sylvie Pérenne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mado est une enfant placée. Ballottée de foyers hostiles en familles d'accueil qui la rejettent, longtemps elle s'est crue fille du coucou, déposée dans des nids étrangers. Longtemps elle a attendu que ses plumes poussent. Et sa liberté. Lorsqu'elle arrive chez Liliane, Gilles et leur fils Paul, dans une maison en lisière de forêt, quelque chose bascule. La nature devient son refuge, les arbres son langage. Entre les pages de Rachel Carson et les secrets de la montagne, Mado tisse une connexion viscérale avec le monde sauvage qui l'entoure. En particulier avec les oiseaux, qui se raréfient. Mais grandir, c'est affronter la violence : celle des hommes, celle de la nature. Et la sienne propre. C'est aussi répondre à une question : que faisons-nous de nos blessures ? Entre engagement écologique et quête d'identité, Mado parviendra-t-elle à se libérer des siennes

Par Sylvie Pérenne
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Sylvie Pérenne

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Alsace, Lorraine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mado des Oiseaux par Sylvie Pérenne

Commenter ce livre

 

Mado des Oiseaux

Sylvie Pérenne

Paru le 08/04/2026

300 pages

Calmann-Lévy

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702195413
9782702195413
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.