Les confitures de Bonne Maman®

Bonne Maman vous révèle tous leurs secrets et vous aide à réaliser chez vous 30 délicieuses confitures : les grands classiques (fraises, abricots, mirabelles, myrtilles, rhubarbe), des duos savoureux (myrtilles & cassis, groseilles & framboises, abricots & bananes) ainsi que des créations originales (cerises aux baies roses, questches, poires & badiane, châtaignes, oranges & cannelle...). Découvrez également des idées de recettes gourmandes à la confiture et quelques astuces créatives pour utiliser vos bocaux préférés. Des recettes simples pour des moments précieux !