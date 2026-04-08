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Les confitures de Bonne Maman®

Ilona Chovancova

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Bonne Maman vous révèle tous leurs secrets et vous aide à réaliser chez vous 30 délicieuses confitures : les grands classiques (fraises, abricots, mirabelles, myrtilles, rhubarbe), des duos savoureux (myrtilles & cassis, groseilles & framboises, abricots & bananes) ainsi que des créations originales (cerises aux baies roses, questches, poires & badiane, châtaignes, oranges & cannelle...). Découvrez également des idées de recettes gourmandes à la confiture et quelques astuces créatives pour utiliser vos bocaux préférés. Des recettes simples pour des moments précieux !

Par Ilona Chovancova
Chez Marabout

|

Auteur

Ilona Chovancova

Editeur

Marabout

Genre

Confitures, compotes

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Les confitures de Bonne Maman®

Ilona Chovancova

Paru le 22/04/2026

96 pages

Marabout

11,90 €

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Scannez le code barre 9782501201445
9782501201445
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