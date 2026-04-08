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Ca ne peut plus durer !

Céline Syritellis

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" Mon enfant veut tout commander et me parle très mal, il n'y a plus de limites ! " " Ma fille pousse, tape ou mord les autres enfants. " " Mon fils s'oppose à tout : on doit toujours négocier, c'est épuisant. " " Je n'arrive plus à gérer les crises : à la moindre contrariété, ça explose ! " Face à ces comportements difficiles (et bien d'autres) vous avez déjà pensé " ça ne peut plus durer " et cherchez des solutions concrètes ? Voici un mode d'emploi (bienveillant) pour savoir comment réagir et choisir les bons mots. Céline Syritellis, docteure en sciences du langage et coach parentale, a créé des lignes de conduite sur mesure pour aider votre enfant à adopter les comportements que vous attendez. Pour chaque situation, vous saurez précisément : quelles règles et quels encouragements formuler quand tout va bien ; quoi dire et quoi faire dans le feu de l'action ; et même quels " plans B " actionner si cela n'a pas encore suffi. Vous serez guidée pas à pas pour aider votre enfant à construire un rapport apaisé au cadre et aux limites et vous retrouverez ainsi un quotidien plus serein !

Par Céline Syritellis
Chez Marabout

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Auteur

Céline Syritellis

Editeur

Marabout

Genre

Education de l'enfant

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Ca ne peut plus durer !

Céline Syritellis

Paru le 08/04/2026

368 pages

Marabout

19,90 €

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