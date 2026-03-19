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#Roman francophone

Sous l'emprise de l'amour

Curie Yaganza

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La vie se moque souvent de ceux qui s'y accrochent. Depuis son plus jeune âge, Alicia ne rêve que d'une chose : trouver sa place dans un monde qui lui échappe. Orpheline marquée par des deuils silencieux, elle se perd dans des illusions amoureuses qui, au lieu de la sauver, menacent de la dévorer. A travers ses erreurs et ses choix aveugles, Alicia entreprend un voyage intime au bout de sa souffrance. Après cinq années d'errance, elle décide de braver le destin en reprenant ses études de psychologie à l'université de Bangui. Ce choix devient sa rédemption : une quête pour comprendre les mécanismes de l'âme et transformer ses blessures en boucliers. Ancré dans la culture centrafricaine, ce récit peint avec justesse la complexité des liens familiaux et le poids des traditions. C'est une invitation puissante à la résilience et à la connaissance de soi, rappelant que se relever est le plus précieux des apprentissages.

Par Curie Yaganza
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Curie Yaganza

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Sous l'emprise de l'amour

Curie Yaganza

Paru le 19/03/2026

182 pages

Editions L'Harmattan

18,00 €

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