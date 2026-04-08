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500 jeux

Kamel Kajout, Nadia Bouali

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Préparez-vous à faire chauffer vos méninges et à entrer dans une réflexion intense ! Ces jeux cérébraux et ces énigmes feront faire de l'exercice à votre cerveau. Casse-tête, codes cryptés, énigmes, mots mêlés, rikudos, sudokus... Au programme, ce sont 500 jeux qui attendent d'être résolus. Pour en venir à bout, vous devrez faire preuve de concentration et de logique, faire fonctionner votre mémoire et faire appel à vos capacités d'orientation. Que vous résolviez occasionnellement des casse-tête ou que vous soyez un expert dans le domaine, challengez-vous avec ces nouveaux jeux ! Poussez le curseur de vos réflexions encore plus loin, grâce aux trois bonus du livre : - Certains jeux ou énigmes vous donnent du fil à retordre ? Consultez les indices mis à votre disposition pour éclairer vos lanternes. - Le niveau de difficulté des jeux de grille vous inquiète ? Référez-vous à la jauge de niveau pour commencer par les plus faciles, et augmenter peu à peu la difficulté. - A chaque page, retrouvez un onglet "temps" pour vous chronométrer et évaluer vos progrès au fil du livre.

Par Kamel Kajout, Nadia Bouali
Chez Marabout

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Auteur

Kamel Kajout, Nadia Bouali

Editeur

Marabout

Genre

Jeux

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500 jeux

Kamel Kajout, Nadia Bouali

Paru le 15/04/2026

384 pages

Marabout

15,90 €

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